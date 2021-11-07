Госдеп США предложил Ираку помощь в расследовании покушения на премьера

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В государственном департаменте США предложили властям Ирака помощь в расследовании покушения на премьер-министра страны Мустафы аль-Казыми.

В Госдепе считают, что это был очевидный террористический акт.

— Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения, — написал руководитель пресс-служб Госдепа Нет Прайс.

Он подчеркнул, что США рады, что при покушении никто не пострадал. Также американские власти поддерживают правительство и народ Ирака.

В воскресенье, 7 ноября, в резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи попала ракета. Сообщается, что сам аль-Казыми находится в полном порядке, но трое представителей охраны премьер-министра пострадали при покушении.

Кроме этого, в районе Зеленой зоны, в которой находится посольство США и другие дипмиссии, во время атаки произошла интенсивная перестрелка. Беспилотник, который, предположительно, обстрелял резиденцию премьера, перехвачен.