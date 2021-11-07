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Систему QR-кодов на Камчатке продлили до конца ноября

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Систему QR-кодов на Камчатке продлили до конца ноября
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Власти Камчатки продлили действие системы QR-кодов на территории региона. Также, планируется ввести дополнительные ограничения против COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Камчатского края.

Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом.

— На Камчатке из-за сложной эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции оперативным штабом принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры, — сообщается в материале.

Как утверждают в ведомстве, QR-коды вводят до конца осени. Также, с 28 ноября текущего года на территории региона продлевается запрет на заселение в гостиницы без сертификата о прохождении вакцинации, медотвода или свежего ПЦР-теста.

Кроме того, с 7 ноября запрещена работа детских игровых комнат в торговых центрах, передают РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Татарстане для жителей старше 60 лет введут QR-коды на проезд в общественном транспорте.

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