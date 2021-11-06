В Татарстане для жителей старше 60 лет введут QR-коды на проезд в общественном транспорте

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Власти Татарстана планируют ужесточить ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. Так, через две недели будет приостановлено действие транспортных карт для жителей старше 60 лет, не имеющих QR-кода или медотвода. Об этом рассказали в пресс-службе президента республики.

— В связи с высокой угрозой жизни и здоровью людей правительство республики через две недели планирует ввести дополнительные ограничительные меры на транспорте. В частности, планируется приостановить действия транспортных карт для лиц старше 60 лет, не имеющих QR-кода или справки о медотводе, — сообщается в материале.

Кроме того, по словам пресс-службы, перевозка в общественном транспорте людей старше 18 лет будет производиться только при наличии QR-кода или справки о медотводе, передает РИА Новости.

Ранее президент республики сообщил, что в Татарстане после 7 ноября режим нерабочих дней продлеваться не будет. Ряд введенных до этого ограничений продолжит действовать. Среди них запрет работы некоторых объектов и запрет на проведение массовых зрелищных и развлекательных мероприятий.

За последние сутки в РФ зафиксировали 41 335 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. В Республике Татарстан за сутки выявили 217 заболевших.

В пятницу, 5 ноября, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что ситуация с COVID-19 за последнюю неделю ухудшилась в десяти российских регионах. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

Она также назвала влияющие на окончание пандемии COVID-19 факторы.