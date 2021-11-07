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Скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Дарья Чентаева

Общество
Скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон
Фото: ТАСС / PA Wire

Один из основателей британской группы UB40, экс-вокалист коллектива Теренс Уилсон скончался. Он ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом музыканты написали в субботу, 6 ноября, в Twitter-аккаунте группы.

— Сегодня вечером мы узнали печальную новость о том, что бывший участник UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, умер после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье, — сообщается в материале.

Свою популярность у слушателей группа начала получать в 1980-е годы благодаря исполнению кавер-версий песен «Red Red Wine» Нила Даймонда и «Can't Help Falling In Love» Элвиса Пресли.

По данным РИА Новости, регги-группа приезжала в Россию во времена Советского Союза. В 1986 году фирма грамзаписи «Мелодия» издала альбом Rat In The Kitchen и в этом же году музыканты сыграли в столице. После этого UB40 написала альбом «CCCP Live in Moscow».

Теренс Уилсон ушел из коллектива в 2013 году. Он стал участником группы Ali Campbell & Astro совместно с английским певцом Али Кемпбеллом, также являвшимся его бывшим коллегой по UB40.

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