Меры профилактики коронавируса продолжат действовать в Москве после нерабочих дней

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

8 ноября столица возвращается к обычному режиму после введенных нерабочих дней. Эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась, но остается достаточно напряженной, поэтому для москвичей сохранятся некоторые ограничения.

Предприятиям по-прежнему необходимо перевести не менее 30 процентов своих сотрудников на удаленный режим работы, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет.

Эти ограничения не распространяются на вакцинированных и переболевших в течение последнего полугода граждан.

Посещать театры и музеи можно только людям, имеющим QR-код. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек.

Также, с 8 ноября в столице приостановят бесплатный и льготный проезд в общественном транспорте людям старше 60 лет и тем, у кого есть хронические заболевания. Но карты москвича не заблокируют гражданам из группы риска, которые переболели коронавирусом в течение последнего полугода или прошли вакцинацию. Также социальную карту разблокируют сразу после вакцинации первым компонентом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

5 ноября сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет в настоящее время 64 процента.