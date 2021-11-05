Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве достиг 64 процентов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет в настоящее время 64 процента. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

— По состоянию на 5 ноября коллективный иммунитет — 64 процента, — говорится в сообщении на сайте.

При этом коллективный иммунитет во всей России составляет 48 процентов. Первым компонентом в стране уже вакцинировались 60 004 358 граждан. Полный цикл вакцинации прошли 57 256 745 россиян.

За последние 24 часа столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 6024 новых пациента.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 624 648 человек. За последние 24 часа в городе выявили 6407 новых случаев заболевания. За сутки были госпитализированы 1508 человек, еще 93 пациента скончались. По состоянию на 5 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 725 москвичей.