Столичные врачи вылечили от коронавируса 6024 пациента за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние 24 часа столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 6024 новых пациента. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 624 648 человек.

За последние 24 часа в городе выявили 6407 новых случаев заболевания. За сутки были госпитализированы 1508 человек, еще 93 пациента скончались. По состоянию на 5 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 725 москвичей, заключили в оперштабе.

Фото: Оперштаб

По состоянию на 5 ноября в Москве от коронавируса одним компонентом вакцины привились 5 741 863 человека, а завершили курс вакцинации 5 407 890 горожан.

Уровень заболеваемости остается очень высоким, несмотря на стабилизацию динамики, отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, столичные власти не собираются продлевать нерабочие дни с 8 ноября. Глава города также рассказал, что полный эффект от нерабочих дней из-за COVID-19 в Москве можно будет понять в конце следующей недели.