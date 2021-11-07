Более 440 улиц Москвы привели в порядок с 2011 года

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За 10 лет в Москве благоустроили более 440 улиц. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Трудно себе представить, что 10 лет назад в городе было 130 организованных зеленых территорий. Сегодня их уже более 800. Там есть все необходимые условия для досуга и спортивной деятельности, — отметил заммэра.

Среди крупных объектов благоустройства городской среды в 2021 году — остров Балчуг. Рабочие облагородили набережные, прилегающие к ним улицы и переулки, отремонтировали фасады зданий, создали архитектурно-художественную подсветку, установили новое освещение и сделали современные смотровые площадки. Также на острове планируют высадить почти 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников.

Также в этом году благоустроили улицу Красная Пресня и Звенигородское шоссе до Третьего транспортного кольца. Специалисты обновили покрытие проезжей части и тротуаров, установили фонари, современные остановочныепавильоны и станции велопроката. Также планируется высадить около двух тысяч деревьев и кустарников.

Кроме того, в Москве приводят в порядок парки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В среду, 3 ноября Петр Бирюков рассказал, что на участке Ленинского проспекта в Москве высадили более 500 деревьев и почти 10 тысяч кустарников в рамках реализации программы благоустройства.