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Сергей Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве

Василий Плиткин

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Сергей Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в центрах вакцинации на базе ста городских поликлиник и в популярных общественных местах, в том числе в ГУМе. Об этом в воскресенье, 7 ноября, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

— Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень заболеваемости очень высокий, — сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Мэр также добавил, что часть жителей столицы сделала прививку не в Москве.

— Большое количество людей, которые практически постоянно находятся и работают в Москве, вакцинировались в других регионах, — отметил Сергей Собянин.

Сергей Собянин рассказал, как проходит вакцинация от коронавируса в Москве

8 ноября столица возвращается к обычному режиму после введенных нерабочих дней. Эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась, но остается достаточно напряженной, поэтому для москвичей сохранятся некоторые ограничения.

Однако эти ограничения не распространяются на вакцинированных и переболевших в течение последнего полугода граждан.

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