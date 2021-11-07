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Новую станцию БКЛ «Кунцевская» подключили к электросетям

Дарья Чентаева

Город
Новую станцию БКЛ «Кунцевская» подключили к электросетям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Московские энергетики завершили техприсоединение станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Для электроснабжения нового транспортного объекта рабочие проложили кабельные линии напряжением 20 киловольтов и общей протяженностью более 5 километров.

Сети в 20 киловольтов обладают высокой надежностью и позволяют увеличить пропускную способность электрической распределительной сети, а также снизить потери электроэнергии.

Проект реализует АО «Объединенная энергетическая компания»(АО «ОЭК»).

В субботу, 6 ноября, заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты комплекса городского хозяйства начали инженерную подготовку перед благоустройством территории возле станции метро БКЛ «Кунцевская».

По его словам, в ходе работ здесь проложат более 18 километров сетей освещения и электроснабжения, свыше 80 метров сетей водостока, почти 400 метров кабеля для подключения светофоров.

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