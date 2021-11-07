Москвичам рассказали об услугах для владельцев домашних питомцев на mos.ru

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Во время наступления холодов владельцам домашних животных следует уделять больше внимания здоровью своего питомца.

На сайте mos.ru желающие могут записать четвероногого друга в любую из 26 государственных клиник на консультацию ветеринара, вакцинацию, груминг и другие процедуры.

— Предварительная запись упростит посещение клиники: жителям не придется ждать приема врача в очереди, достаточно заранее выбрать удобную дату визита и необходимую услугу, — сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Для записи к врачу на портале mos.ru необходимо зайти в раздел «Услуги», выбрать категорию «Животные и окружающий мир», открыть вкладку «Запись к ветеринарному врачу» и нажать кнопку «Получить услугу». Выбрав нужное учреждение или специалиста, нужно нажать кнопку «Записаться».

Кроме того, москвичи могут вызвать бригаду ветеринарной помощи на дом. Врачи окажут вашему питомцу срочную лечебную помощь, проведут вакцинацию, чипирование, лабораторные исследования и даже несложную хирургическую операцию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Сегодня для оказания помощи домашним животным на дому в столице работает 11 спецавтомобилей. Эти машины — самые настоящие ветклиники на колесах, которые оснащены всем необходимым современным диагностическим оборудованием, — сообщили в пресс-службе московского комитета ветеринарии.

Ранее ветеринар медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» назвал симптомы коронавируса у питомцев. По его словам, кашель, выделения из носа, сонливость и тяжелое дыхание у домашних животных могут свидетельствовать о наличии заболевания.