Действие QR-кодов в Красноярском крае продлили на неопределенный срок

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Власти Красноярского края приняли решение продлить действие QR-кодов, изначально введенных на срок с 30 октября по 7 ноября для посещения торгово-развлекательных центров и массовых мероприятий, до улучшения эпидемиологической ситуации. Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе правительства региона.

— Система предъявления QR-кодов, справок о вакцинации или перенесенном заболевании в ТРЦ продлевается на неопределенный срок — до улучшения эпидемиологической обстановки, — сообщается в материале.

Кроме того, по данным пресс-службы, в Красноярском крае введен запрет на вход в ТРЦ и организации общественного питания (за исключением обслуживания навынос) детей и подростков до 18 лет без сопровождения родителей или их законных представителей, сообщается в Теlegram-канале ТАСС.

Ранее в пресс-службе правительства Камчатского края сообщили, что власти Камчатки продлили действие системы QR-кодов на территории региона.

Система QR-кодов начала действовать на Камчатке 30 октября для учреждений общепита, спорта и культуры. С 23 ноября она распространится на внутрирегиональные перевозки авиационным и автобусным транспортом.