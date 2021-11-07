Михаил Шеремет: США не следует «безобразничать», испытывая Россию на прочность

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Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал прохождение кораблей Военно-морских сил Соединенных Штатов у берегов Крыма.

Депутат Госдумы сообщил, что Соединенным Штатам Америки не следует «безобразничать» и испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у крымских берегов, сообщает РИА Новости.

— Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине, — заключил Шеремет.

Помимо этого, депутат Государственной думы призвал «не размахивать факелами вблизи пороховых бочек».

15 октября Михаил Шеремет назвал слова экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости разработать военный сценарий «возвращения» Крыма безумием.

Как утверждает Шеремет, украинским властям не нужно давать армии России причину продемонстрировать свою мощь, потому что в этом случае войска Украины сразу же начнут отступать.