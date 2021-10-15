Депутат Госдумы назвал «безумными» призывы Киева к войне за Крым

Фото: Pixabay

Слова экс-главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости разработать военный сценарий «возвращения» Крыма — безумие. Такое заявление сделал депутат Государственной думы Михаил Шеремет.

Аваков ранее заявил, что у Киева должен быть план возвращения «оккупированных» территорий Крыма и Донбасса. Причем речь шла о полномасштабной войне с использованием всех возможных форм вооружения.

— Все эти заявления — сплошное безумие. Украине не стоит предпринимать никаких попыток захватить Крым, тем более военным путем. В противном случае все закончится для украинской стороны плачевно и фатально, —сказал Шеремет.

Он отметил, что украинским властям не следует давать российской армии повод показать свою мощь, потому что в этом случае войска Украины сразу же начнут отступать.

Также депутат призвал Киев прекратить террор народа Донбасса и дать людям возможность жить спокойно. Шеремет заявил, что украинские политики «пропитаны злобой и агрессией» и являются государственными преступниками, передает РИА Новости.

В воскресенье, 10 октября, внештатный советник руководителя офиса главы Украины Алексей Арестович отметил, что российский президент может одним звонком по телефону остановить вооруженный конфликт в Донбассе и вернуть Украине Крым. Он подчеркнул, что власти Украины дают России возможность «урегулировать конфликт, решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти отсюда».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».