Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Делегация правительства Москвы возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в память о параде 7 ноября 1941 года, в мероприятии принял участие заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Делегацию правительства Москвы на торжественной церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду возглавил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, — сообщается на сайте мэра Москвы.

Совместно с делегацией правительства Москвы в церемонии приняли участие волонтеры и военнослужащие Преображенского полка.

После возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата присутствующие почтили память павших минутой молчания. Затем Военный образцовый оркестр Почетного караула исполнил гимн РФ. Перед участниками мероприятия торжественно промаршировала рота Почетного караула.

80 лет назад на Красной площади осажденной фашистами Москвы прошел военный парад, по окончании которого солдаты уходили на защиту города. 7 ноября 1941 года войска прошли маршем от Исторического музея до Москворецкого моста.