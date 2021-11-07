Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По факту конфликта в подъезде одного из домов в Балашихе возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местной жительницы о том, что в подъезде дома на улице Чистопольской произошел конфликт.

По информации сотрудников МВД, инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и жильцами дома. В ходе конфликта один из участников выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участников происшествия.

В четверг, 28 октября представители пресс-службы подмосковного ГУ МЧС сообщили, что в Балашихе произошел пожар в трехэтажном жилом доме старой постройки. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.