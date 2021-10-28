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Трехэтажный жилой дом загорелся в Балашихе

Илья Ашуров

Происшествия
Трехэтажный жилой дом загорелся в Балашихе
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Салтыковка Карта всех событий

В Балашихе произошел пожар в трехэтажном жилом доме старой постройки. Площадь возгорания составляет 50 квадратных метров. Об этом в четверг, 28 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в доме с деревянными перекрытиями, который расположен в микрорайоне Салтыковка. Из здания эвакуировали людей.

— Эвакуировано восемь человек, из них один ребенок, — заключил собеседник «ВМ».

Добавляется, что в 10:01 пожар был локализован.

Еще один пожар произошел 28 октября в центре Москвы. Воспламенилось помещение на первом этаже жилого здания в Докучаевом переулке. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Спустя некоторое время возгорание удалось ликвидировать.

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