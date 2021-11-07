Андрей Бочкарев: Более 300 домов построят в Москве по программе реновации до 2024 года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В Москве в 2022–2024 годах по программе реновации построят более 300 домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Реализация программы реновации жилья остается важнейшей задачей в работе правительства Москвы. В ближайшие три года мы планируем построить более 300 домов площадью около пяти миллионов квадратных метров, — рассказал заммэра.

По словам Бочкарева, цель программы реновации — обеспечить жителей старых домов новыми квартирами, а также создать качественную городскую среду. Заммэра добавил, что до конца 2024 года 155 тысяч жителей Москвы въедут в новое комфортабельное жилье.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В новые квартиры въедет около одного миллиона жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

2 ноября руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о строительстве двух многоэтажных жилых домов на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы по программе реновации жилищного фонда. Строительство планируют закончить в 2023 году.