Андрей Бочкарев: Более 300 домов построят в Москве по программе реновации до 2024 года
В Москве в 2022–2024 годах по программе реновации построят более 300 домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
— Реализация программы реновации жилья остается важнейшей задачей в работе правительства Москвы. В ближайшие три года мы планируем построить более 300 домов площадью около пяти миллионов квадратных метров, — рассказал заммэра.
По словам Бочкарева, цель программы реновации — обеспечить жителей старых домов новыми квартирами, а также создать качественную городскую среду. Заммэра добавил, что до конца 2024 года 155 тысяч жителей Москвы въедут в новое комфортабельное жилье.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В новые квартиры въедет около одного миллиона жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
2 ноября руководитель московского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил о строительстве двух многоэтажных жилых домов на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы по программе реновации жилищного фонда. Строительство планируют закончить в 2023 году.