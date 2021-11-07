Врач назвал необходимый процент вакцинации для борьбы с новыми мутациями COVID-19

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Для победы над коронавирусом необходимо сформировать коллективный иммунитет. Однако некоторые медики поддерживают противников вакцинации, что замедляет этот процесс и усугубляет общую эпидемиологическую ситуацию в стране. Такое мнение высказал профессор, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) и вирусолог Петр Чумаков в воскресенье, 7 ноября.

Специалист отметил, что для эффективной борьбы с заболеванием необходимо сделать прививки принудительными и обязательными.

— Но я думаю, что во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, они потом благодарить будут, если их заставят это сделать, — пояснил врач.

В эфире «Радио России» Петр Чумаков заявил, что для победы над коронавирусом необходимо привить до 80 процентов населения страны. Иначе начнут развиваться новые штаммы заболевания, что потребует вакцинировать до 90 процентов россиян.

Также в воскресенье, 7 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что сделать прививку от коронавирусной инфекции можно в центрах вакцинации на базе ста городских поликлиник и в популярных общественных местах, в том числе в ГУМе.

По его словам, часть жителей столицы сделали прививку не в Москве.