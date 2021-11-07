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Москвичей предупредили о резких скачках давления до 10 ноября

Виктория Сикерина

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Погода в Москве
Общество
Москвичей предупредили о резких скачках давления до 10 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Резкие перепады атмосферного давления ожидаются в столице до 10 ноября. Об этом свидетельствуют данные портала «Метеоновости», опубликованные в воскресенье, 7 ноября.

— До середины будущей недели атмосферное давление прогнозируется неустойчивое. Его рост будет сменяться падением, — предупредили синоптики.

Так, в понедельник в Москве будет действовать западный циклон, из-за чего давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже климатической нормы.

Однако 9 ноября в регион придет антициклон из Западной Европы, что спровоцирует резкое повышение давления. Уже к середине вторника показатели увеличатся на 15 миллиметров.

В среду атмосферное давление в столице составит 763 миллиметра ртутного столба, что более чем на 10 единиц выше нормы, говорится в сообщении портала.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказала, что на второй неделе ноября температура воздуха в Москве будет снижаться. Возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололедица на дорогах, однако установления снежного покрова пока не ожидается.

По словам эксперта, в ближайшее время погода в городе будет меняться: в столицу приходит зима.

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