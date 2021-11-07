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Последний в истории министр путей сообщения РФ Вадим Морозов умер в возрасте 67 лет

Виктория Сикерина

Общество
Последний в истории министр путей сообщения РФ Вадим Морозов умер в возрасте 67 лет
Фото: Pexels

Последний в истории глава Министерства путей сообщения РФ и бывший вице-президент компании Российские железные дороги (РЖД) Вадим Морозов скончался на 68-м году жизни. Об этом стало известно в воскресенье, 7 ноября.

— Он умер. Человек был выдающийся, — заявили в РЖД.

Пост министра Морозов занимал с 2003 по 2004 год. После этого он трудился на должности вице-президента железнодорожного предприятия вплоть до 2015 года. Здесь он контролировал оперативную деятельность компании.

Также в 2016–2018 годах Морозов был ректором Российского университета транспорта (РУТ), а после стал научным руководителем учебного заведения, передает ТАСС.

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