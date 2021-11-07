Появилось видео конфликта в подъезде одного из жилых домов в Балашихе

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Россия, Московская область, Балашиха, Чистопольская улица Карта всех событий

Конфликт в подъезде одного из 20-этажных жилых домов в подмосковной Балашихе произошел в субботу, 6 ноября. Позже кадры с места событий появились в Сети.

На видеоролике видно, как несколько мужчин зашли в здание и начали беседовать с ремонтниками возле лифта. В какой-то момент между ними завязался конфликт. В результате граждане начали драку, а некоторые их них применили оружие.

Жильцы уточнили, что в доме не работал ни один лифт, из-за чего специалисты круглосуточно работали и восстанавливали технику. Однако ремонт проходил достаточно шумно, из-за чего несколько мужчин разозлились и напали на рабочих, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что в дежурную часть МУ МВД поступило заявление от местной жительницы о том, что в подъезде дома на Чистопольской улице случился конфликт.

По информации сотрудников ведомства, инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и местными жителями. В ходе конфликта один из участников выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».