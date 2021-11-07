Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Появилось видео конфликта в подъезде одного из жилых домов в Балашихе

Виктория Сикерина

Происшествия
Появилось видео конфликта в подъезде одного из жилых домов в Балашихе
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Московская область, Балашиха, Чистопольская улица Карта всех событий

Конфликт в подъезде одного из 20-этажных жилых домов в подмосковной Балашихе произошел в субботу, 6 ноября. Позже кадры с места событий появились в Сети.

На видеоролике видно, как несколько мужчин зашли в здание и начали беседовать с ремонтниками возле лифта. В какой-то момент между ними завязался конфликт. В результате граждане начали драку, а некоторые их них применили оружие.

Жильцы уточнили, что в доме не работал ни один лифт, из-за чего специалисты круглосуточно работали и восстанавливали технику. Однако ремонт проходил достаточно шумно, из-за чего несколько мужчин разозлились и напали на рабочих, передает Пятый канал.

До этого сообщалось, что в дежурную часть МУ МВД поступило заявление от местной жительницы о том, что в подъезде дома на Чистопольской улице случился конфликт.

По информации сотрудников ведомства, инцидент произошел между работниками, проводившими ремонт лифтового оборудования, и местными жителями. В ходе конфликта один из участников выстрелил, предположительно, из травматического пистолета.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Читайте также:
ВидеоБалашихаОружие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте