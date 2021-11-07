Вакцину «КовиВак» от коронавируса начали применять военнослужащие ЗВО

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Вакцина «КовиВак» от коронавирусной инфекции стала доступна в учреждениях здравоохранения Западного военного округа (ЗВО). Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Вооруженных сил РФ в воскресенье, 7 ноября.

Уточняется, что врачи уже получили необходимые препараты.

— Дополнительно получена партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «КовиВак», увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона, — отметили в пресс-службе.

Так, с помощью полученной вакцины «КовиВак» семьи военных смогут пройти ревакцинацию против заболевания.

Также в ЗВО отметили, что персонал учреждений здравоохранения в период длинных выходных дней работал круглосуточно в формате дежурств.

В это время на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны развернули палаты для заболевших и усилили темпы работы кабинетов вакцинации.

— Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу, — передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЗВО.

Накануне глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз.