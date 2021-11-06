Темпы вакцинации от коронавируса выросли в России в четыре-пять раз

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Число вакцинирующихся от коронавируса россиян выросло почти в четыре-пять раз. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в субботу, 6 ноября.

— Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения для вакцинации, они тоже сработали, — рассказал министр.

Переболевшим COVID-19 следует пройти углубленную диспансеризацию, чтобы обнаружить возможные осложнения, приводит слова Мурашко РИА Новости.

Коллективный иммунитет во всей России в настоящее время составляет 48 процентов. Полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли 57 256 745 россиян.

За последние сутки в России зарегистрировано 41 335 новых случаев COVID-19. Отмечается, что 11,3 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

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По количеству заболевших в стране продолжает лидировать столица. За последние 24 часа в городе выявили 6880 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки российские врачи полностью вылечили 29 201 пациента. При этом в стране зафиксировали 1188 летальных исходов.