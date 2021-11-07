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Корпус Института океанологии РАН возведут на Нахимовском проспекте в Москве

Виктория Сикерина

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Корпус Института океанологии РАН возведут на Нахимовском проспекте в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Нахимовский проспект Карта всех событий

Проект Центра биогеохимических и информационных технологий при Институте океанологии имени Ширшова Российской академии наук (РАН) согласовали в Москомархитектуре. Об этом сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в воскресенье, 7 ноября.

Он отметил, что корпус возведут на Нахимовском проспекте.

— Особым предметом гордости центра станет выставочный павильон для глубоководных аппаратов. Среди них знаменитый «МИР-2», благодаря которому состоялись сотни научных миссий на глубине, проводились съемки фильмов и спасательные операции, — заявил специалист.

По словам Сергея Кузнецова, фасады здания украсят необычные объемные витражи. Сам корпус будет семиэтажным. Однако в плане строительства предусмотрены три подземных уровня.

Архитектура Центра будет соответствовать стилю советского модернизма. Для этого в работе применят штукатурку и натуральный камень светло-серого и темно-серого цветов.

Общая площадь постройки составит 12 тысяч квадратных метров. Здесь расположатся зал с испытательным бассейном, склады биоматериалов и коллекций, экспериментальная термостатная комната, лаборатории и даже зона для 3D-моделирования.

Выставочный павильон заполнят экспонаты из музея РАН. Одним из них станет сферическая проекция глобуса, демонстрирующая атмосферные шторма, климатические изменения и температуры океана, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что научный совет по изучению исторических фактов о Великой Отечественной войне появился в РАН при отделении историко-филологических наук.

Указанный орган организовали по поручению президента РФ Владимира Путина.

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