Совет по изучению ВОВ создали в Российской академии наук

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Научный совет по изучению исторических фактов о Великой Отечественной войне появился в Российской академии наук (РАН) при отделении историко-филологических наук. Такое решение принял президиум учреждения во вторник, 26 октября.

Вице-президент РАН Николай Макаров отметил, что академик-секретарь отделения Валерий Тишков и директор Института российской истории академии наук Юрий Петров выдвинуты на пост председателя созданного совета.

Уточняется, что указанный орган организовали по поручению президента РФ Владимира Путина.

Центр создали при Музее Победы, главным реализатором идеи стало Министерство культуры.

— Эта тематика разрабатывается в различных институтах, вузах и функции совета — координация этой многообразной деятельности и формирование новых направлений в этой области, — цитирует ТАСС слова Николая Макарова.

До этого стало известно, что отечественные и украинские поисковые организации обменялись останками бойцов Красной армии, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Российская сторона передала коллегам останки четырех солдат, а украинская — останки 17 воинов.