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«Ростов» обыграл «Рубин» с разгромным счетом 5:1

Виктория Сикерина

Спорт
«Ростов» обыграл «Рубин» с разгромным счетом 5:1
Фото: vk.com / ФК Ростов

«Ростов» дома обыграл казанский «Рубин» со счетом 5:1 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в воскресенье, 7 ноября.

Победа ростовской команды стала первой для нового главного тренера клуба Виталия Казанова.

У победителей отличились Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Данил Глебов.

Автором единственного гола «Рубина» стал Солтмурад Бакаев.

Таким образом «Ростов» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ и набрал 16 очков с начала сезона. «Рубин» расположился на восьмой строчке рейтинга с 19 очками.

В воскресенье, 7 ноября, футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с екатеринбургской командой «Урал». Встреча прошла в Екатеринбурге в рамках 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

До этого стало известно, что матч 14-го тура РПЛ между московскими футбольными клубами «Спартак» и «Локомотив» разрешили провести в Москве.

Встреча состоится 7 ноября в 19:00 на «Открытие Банк Арене» на Волоколамском шоссе.

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