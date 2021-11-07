Захарова обвинила Украину в нарушении Минских соглашений из-за беспилотников в Донбассе

Фото: МИД РФ

Использование украинской армией беспилотников на территории вооруженного конфликта в Донбассе противоречит принятым в Минске соглашениям. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова в воскресенье, 7 ноября.

Он отметила, что беспилотную технику в указанной зоне имеют право использовать лишь наблюдатели ОБСЕ.

Однако отчет Специальной мониторинговой миссии (СММ) от 6 ноября подтвердил соответствующий факт со стороны Украины. Специалисты зафиксировали взрыв в 20–30 метрах от патруля.

— Киев нарушает Минские договоренности. Париж и Берлин, выступающие за проведение встреч в «нормандском формат», не могут больше делать вид, что не замечают разнузданного поведения киевского режима, которое убивает ранее достигнутые договоренности, а главное — надежду граждан Украины на мирную жизнь, — заявила Захарова в личном Telegram-канале.

До этого дипломат сообщила, что немецкие медиа искажают факты о военном конфликте в Донбассе, что не отвечает общепринятым профессиональным стандартам.

Тогда официальный представитель МИД привела в пример аналитика британской информационной службы IHS Алекса Кокшарова, который заявил, что украинская сторона соблюдала Минские соглашения во время применения беспилотных летательных аппаратов. Указанные сведения Мария Захарова назвала ложью, так как седьмой пункт документа регулирует данный вопрос.