Даниил Медведев уступил сербскому теннисисту в финале «Мастерса» во Франции
Представляющий Россию теннисист Даниил Медведев уступил спортсмену из Сербии Новаку Джоковичу в финале турнира «Мастерс» в Париже. Игра состоялась в воскресенье, 7 ноября.
Серб обыграл россиянина со счетом 4:6, 6:3 и 6:3. Встреча длилась почти два с половиной часа.
В результате личный счет спортсменов составил 6:4 в пользу Новака Джоковича.
Таким образом, сербский теннисист в шестой раз выиграл чемпионат и приз в размере 2,6 миллиона евро. Для него эта победа стала пятой в нынешнем сезоне.
Примечательно, что в 2020 году Медведев победил Джоковича в рамках «Мастерса».
В сентябре Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.
Спортсмен в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые победил.
За выигрыш Даниил Медведев получил чек на два с половиной миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.
После победы отечественный теннисист рассказал, что поздравления президента России Владимира Путина добавили счастья к его победе на Открытом чемпионате США (US Open).