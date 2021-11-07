Даниил Медведев уступил сербскому теннисисту в финале «Мастерса» во Франции

Фото: Twitter / Olympic Russia

Представляющий Россию теннисист Даниил Медведев уступил спортсмену из Сербии Новаку Джоковичу в финале турнира «Мастерс» в Париже. Игра состоялась в воскресенье, 7 ноября.

Серб обыграл россиянина со счетом 4:6, 6:3 и 6:3. Встреча длилась почти два с половиной часа.

В результате личный счет спортсменов составил 6:4 в пользу Новака Джоковича.

Таким образом, сербский теннисист в шестой раз выиграл чемпионат и приз в размере 2,6 миллиона евро. Для него эта победа стала пятой в нынешнем сезоне.

Примечательно, что в 2020 году Медведев победил Джоковича в рамках «Мастерса».

В сентябре Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Спортсмен в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые победил.

За выигрыш Даниил Медведев получил чек на два с половиной миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.

После победы отечественный теннисист рассказал, что поздравления президента России Владимира Путина добавили счастья к его победе на Открытом чемпионате США (US Open).