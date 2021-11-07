Полиция закрыла вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро

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Россия, Москва, метро Октябрьская Карта всех событий

Вестибюль станции «Октябрьская» Кольцевой линии Московского метрополитена закрыли по требованию сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 7 ноября.

Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

— Для входа и выхода пользуйтесь станцией «Октябрьская» Калужско-Рижской линии, — говорится в сообщении ведомства по городу.

В свою очередь источник «Вечерней Москвы» в экстренных городских службах сообщил, что в вестибюле станции обнаружили подозрительный предмет после заявления одного из пассажиров.

Другое происшествие в столичной подземке произошло в конце октября. Тогда руководитель пресс-службы прокуратуры по городу Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что малолетнего ребенка без сопровождения взрослых обнаружили в вагоне московского метро.

По ее словам, мужчина зашел в метрополитен на станции «Строгино» с маленьким мальчиком в коляске. По информации СМИ, впоследствии малыша нашли на остановочном пункте «Курская». После московская прокуратура организовала проверку по данному факту. В результате отца ребенка удалось найти.