Сборная РФ завоевала медальный зачет по плаванию на чемпионате Европы в Казани

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская сборная выиграла общекомандный медальный зачет на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани, обогнав Нидерланды и Италию. Соревнования прошли с 2 по 7 ноября.

Так, отечественные спортсмены удостоились 11 золотых, пяти серебряных и восьми бронзовых медалей.

Первое место заняли Климент Колесников, Илья Бородин, Анастасия Кирпичникова, Евгения Чикунова, и Светлана Чимрова, также женские команды в эстафете кролем и в комбинированной эстафете.

Серебряные медали получили Анна Егорова, Евгения Чикунова, Мария Темникова и Мария Каменева, а также мужская сборная в комбинированной эстафете.

Третье место выиграли Владимир Морозов, Владислав Гринев, Михаил Доринов, Егор Павлов, Мария Каменева и Ника Годун. Также бронзовую награду завоевали мужская команда в вольной эстафете и сборная России в смешанном комбинированном турнире.

До этого стало известно, что российская сборная лишилась серебра в смешанной эстафете вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию из-за нарушения правила очередности.

Так, эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был заявлен в стартовом протоколе.