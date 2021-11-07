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Сборную России лишили серебра на чемпионате Европы по плаванию

Дарья Чентаева

Спорт
Сборную России лишили серебра на чемпионате Европы по плаванию
Фото: Вечерняя Москва

Сборная России лишилась серебра в смешанной эстафете 4x50 м вольным стилем на чемпионате Европы по плаванию из-за нарушения правила очередности.

Эстафетная команда в составе Владимира Морозова, Климента Колесникова, Арины Сурковой и Марии Каменевой выступила не в том порядке, который был заявлен в стартовом протоколе. Таким образом, правила проведения эстафеты были нарушены, передает ТАСС.

В пятницу, 5 ноября, российский спортсмен Климент Колесников взял золото на стометровке на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Спортсмен показал результат 49,13 секунды. Серебро завоевал румын Роберт Глинцэ — 49,31, тройку замкнул грек Апостолос Христу — 49,87.

В этот же день Анастасия Кирпичникова выиграла золото на дистанции 1500 метров с рекордом турнира на чемпионате Европы (ЧЕ) по плаванию на короткой воде.

Россиянка преодолела дистанцию за 15 минут 18,30 секунды. Второе место заняла итальянка Симона Куадарелла — 15 минут 34,16 секунды, на третьем месте ее соотечественница Мартина Рита Караминьоли — 15 минут 37,33 секунды.

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