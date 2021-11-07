Матч «Спартак» — «Локомотив» завершился со счетом 1:1

Фото: Официальный аккаунт московского Спартака в Twitter.

Матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором сыграли московские футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив», завершился ничейным счетом — 1:1. Встреча состоялась в воскресенье, 7 ноября, на арене красно-белых.

В команде красно-зеленых гол забил Джирано Керка на 23-й минуте игры. Спустя почти 40 минут Наиль Умяров из «Спартака» отправил точный мяч в ворота соперников.

Полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова удалили за нарушение еще на 34-й минуте встречи. Однако это не помешало футболистам показать хорошую игру.

Также после окончания встречи Тин Едвай из «Локомотива» начал спорить с рефери, несмотря на уже имевшуюся желтую карточку. В результате спортсмена удалили.

Таким образом, «Спартак» занял девятую позицию в турнирной таблице РПЛ и набрал 19 очков. А «Локомотив» расположился на четвертом месте рейтинга и заработал 25 очков.

Еще одна встреча в рамках 14-го тура чемпионата России завершилась ничейным счетом в воскресенье, 7 ноября. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с екатеринбургской командой «Урал».