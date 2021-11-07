Полиция задержала пьяного дебошира в аэропорту Шереметьево
Сотрудники полиции на транспорте задержали гражданина в состоянии алкогольного опьянения, который устроил дебош на борту воздушного судна в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в воскресенье, 7 ноября.
По данным ведомства, инцидент произошел на борту самолета, который следовал по маршруту Стокгольм — Москва.
— Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку, — отметили в пресс-службе.
В результате полицейские задержали мужчину и отправили его в отдел. Дебоширом оказался уроженец Белгорода 1980 года рождения.
В настоящий момент пассажира отправили на процедуру медицинского освидетельствования.
По данному факту полицейские составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», передает агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.
Похожая ситуация произошла в конце сентября. Тогда сотрудники полиции задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва — Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку.