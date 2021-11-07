Полиция задержала пьяного дебошира в аэропорту Шереметьево

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Московская область, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

Сотрудники полиции на транспорте задержали гражданина в состоянии алкогольного опьянения, который устроил дебош на борту воздушного судна в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО в воскресенье, 7 ноября.

По данным ведомства, инцидент произошел на борту самолета, который следовал по маршруту Стокгольм — Москва.

— Один из пассажиров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время рулежки начал вести себя неадекватно: кричал, пытался повредить кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив себе руку, — отметили в пресс-службе.

В результате полицейские задержали мужчину и отправили его в отдел. Дебоширом оказался уроженец Белгорода 1980 года рождения.

В настоящий момент пассажира отправили на процедуру медицинского освидетельствования.

По данному факту полицейские составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», передает агентство городских новостей «Москва» сообщение ведомства.

Похожая ситуация произошла в конце сентября. Тогда сотрудники полиции задержали жительницу Тверской области, которая на рейсе Москва — Владивосток оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку.