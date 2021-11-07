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Илон Маск продаст часть акций Tesla

Виктория Храменкова

Общество
Илон Маск продаст часть акций Tesla
Фото: NASA

В субботу, 6 ноября, американский предприниматель Илов Маск в своем Twitter устроил голосование. Пользователи сами могли решить: продавать ли Илону 10 процентов своих акций компании-производителя электромобилей Tesla. Большинство участников опроса поддержали продажу акций.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообещал, что выполнит окончательное решение голосования. Так, за продажу акций высказались почти 60 процентов, а против — чуть больше 40 процентов участников опроса.

Голосование он объяснил тем, что в последнее время много говорится о нереализованный прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов.

Нынешняя американская администрация часто винит богатейших граждан страны в том, что они платят меньше остальных. Часто — не платят вообще из-за того, что их состояния вложены в акции и растут, не подпадая под налогообложение, благодаря подъему котировок.

В понедельник, 1 ноября, стало известно, что Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние составило 300 миллиардов долларов. Состояние миллиардера увеличилось из-за продолжающегося роста цен на акции Tesla. В ходе торгов понедельника стоимость ценных бумаг компании составила 1154,49 доллара.

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