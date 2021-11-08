Диетолог назвала пять продуктов, защищающих печень от опасных болезней

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Человеческая печень – важный орган, который принимает участие в различных функциях организма. Например, в обезвреживании токсических веществ, выработке желчи, необходимой для расщепления жиров и регуляции кровяного тока. Улучшить работу этого органа и защитить его от опасных заболеваний могут полезные продукты. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровье печени.

По словам врача-диетолога, члена национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макишы, первый компонент, который стоит включить в рацион, — это куриное яйцо:

— Вареное яйцо очень полезно для работы печени, потому что желток содержит определенные жиры — фосфолипиды и лецитин, которые являются гепатопротекторами, — веществами, защищающими клетки печени. В то же время яйцо дает легкий желчегонный эффект и снабжает орган компонентами, из которой клетки печени строятся.

К продуктам, которые защищают нашу печень от негативного воздействия алкоголя, эксперт отнесла томаты и все производные:

— Это томатная паста и сок из томатов, сырые помидоры. Эти ингредиенты содержат так называемый ликопин — каротиноидный пигмент, определяющий окраску плодов помидора. Как раз он и защищает печень от негативного воздействия этилового спирта.

Эксперт отметила, что помимо томатов следует включать в свой ежедневный рацион микс из различных овощей, так как в этих продуктах содержится клетчатка, стимулирующая работу пищеварительной системы и исключающая развитие желчнокаменной болезни.

Что же касается мяса и рыбы, которые, безусловно, необходимы для полноценного снабжения печени полезными веществами, эксперт рекомендует выбирать нежирные сорта:

— Например, не свиную шею берем в магазине, а вырезку или лопатку. Рыбу жирных сортов употреблять можно, но максимальная порция не должна превышать 100–150 граммов за раз. Почему это важно? Печень воспринимает жир как яд, и при его поступлении в организм орган начинает усиленно работать. Чем больше жирной продукции мы съедаем, тем больше нагружаем работой нашу печень.

Хорошими гепатопротекторами также являются антиоксиданты, которые защищают все клетки организма:

— Огромное количество антиоксидантов можно найти в витамине А, который содержится в продуктах оранжевого цвета, — моркови, тыкве, хурме и цитрусовых. Они очень полезны для всех органов пищеварения, так как содержат антиоксиданты, являющиеся природным щитом для всего организма. Улучшают работу печени и поджелудочной железы.

Медик отметила, что перечисленные продукты часто включают в рацион при диете для людей с заболеваниями печени.

В свою очередь врач-гепатолог, гастроэнтеролог Павел Богомолов рассказал «ВМ», что профилактикой цирроза печени и иных заболеваний желудочно-кишечного тракта является средиземноморская кухня. Она в основном состоит из фруктов, овощей, цельных зерен, бобовых и орехов.