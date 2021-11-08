Ряд ограничений продолжит действовать в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Московской области завершились нерабочие дни. Однако в регионе продолжает действовать ряд ограничительных мер. Так, например, массовые мероприятия можно посещать только при наличии QR–кода, отдельные категории жителей старше 60 лет не смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, а работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80 процентов своих сотрудников.

— С понедельника, 8 ноября, допускается проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, только если у всех зрителей имеется специальный QR–код и маска, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что на мероприятиях в помещениях могут присутствовать не более 50 человек, а на открытом воздухе не более 500.

Также на территории Московской области приостанавливается действие социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет, также имеющих хронические заболевания. Карта будет разблокирована в том случае, если перечисленные категории граждан вакцинировались или переболели коронавирусной инфекцией в последние шесть месяцев.

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С этого дня в Москве приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте столицы для непривитых граждан старше 60 лет, а также для тех, кто имеет хронические заболевания.