Режим нерабочих дней был продлен в некоторых регионах России

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Режим нерабочих дней в некоторых регионах России был продлен. Такое решение приняли главы этих субъектов, исходя из ситуации с COVID–19 в своем регионе.

В Новгородской области губернатор Андрей Никитин принял решение продлить период нерабочих дней в регионе еще на неделю. Отмечается, что заработная плата работников, которых затрагивают ограничения, будет сохранена.

В Томской области губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни до 15 ноября. С 8 ноября жителям Томской области необходимо предъявлять сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID–19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы, сообщает РИА Новости.

В Челябинской области по решению оперативного штаба режим нерабочих дней в регионе продлен до 12 ноября включительно. До 14 ноября на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант.

В Курской области губернатор Роман Старовойт объявил, что режим нерабочих дней в регионе будет сохранен до 12 ноября. Вузы и учреждения среднего профессионального образования продолжат дистанционное обучение, а школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться к очному обучению.

В Смоленской области губернатор Алексей Островский решил продлить период нерабочих дней до 10 ноября включительно. Он отметил, что одной декады строгих ограничений для спада заболеваемости оказалось недостаточно.

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В Москве и Подмосковье с понедельника, 8 ноября, завершается период нерабочих дней. Однако в регионе продолжает действовать ряд ограничительных мер. Так, например, массовые мероприятия можно посещать только при наличии QR–кода, отдельные категории жителей старше 60 лет не смогут бесплатно воспользоваться общественным транспортом, а работодатели обязаны обеспечить вакцинацию до 80 процентов своих сотрудников.