«Не были агрессорами»: Белоруссия заявила о нежелании начинать войну

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Вооруженные силы России и Белоруссии существуют исключительно для защиты своих границ. Как отметил первый замглавы Генштаба вооруженных сил Белоруссии Игорь Король, данные вооруженные силы никогда не использовались для нападения на другие страны.

— Мы готовы защищать свою страну, свой народ, но мы никогда не развяжем войну и не пойдем завоевывать чего-то там, пытаться доказать недоказуемое, отнять у кого-то что-то, — сказал Король.

Кроме этого, в эфире телеканала СТВ он заявил, что страны, которые соседствуют с Белоруссией, просто «бряцают оружием». Он отметил, что в Минске эти действия расценивают как провокацию.

Также в этой беседе Король заявил, что Россия и Белоруссия никогда не были агрессорами, передает РИА Новости.

— Та система подготовки войск, которая создана в Беларуси, позволяет нам решать любые задачи на нашей территории в самых неожиданных ситуациях. Любая из воинских частей вооруженных сил может быть поднята по тревоге и буквально в течение нескольких часов оказаться в том месте, где будет поставлена задача для выполнения, — подчеркнул замглавы Генштаба.

В пятницу, 5 ноября, «Вечерняя Москва» писала, что Белоруссия де-факто и де-юре давно признала Крым российским.