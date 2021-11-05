В парламенте Белоруссии заявили, что Минск давно признал Крым российским

Фото: Минобороны РФ

Белоруссия де-факто и де-юре давно признала Крым российским. Об этом сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных.

— И де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной. Единственное, чего не было — какого-то политического заявления, чтобы формализовать это, скажем так, для российского медийного пространства. Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации, — сказал он в эфире программы на Youtube-канале «Соловьев Live».

В четверг, 4 ноября, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

В ответ Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с РФ, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, который посвящен окончанию гражданской войны.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Документ утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.