Лукашенко пожаловался, что Путин не пригласил его в Крым

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

— Хочу в заключении высшего Госсовета пожаловаться — Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. Владимир Владимирович Путин мне все обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало. По дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, а меня с собой не пригласил, — заявил он.

Также Лукашенко пригласил Путина на свою родину, в 20 минутах от Москвы.

— Вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае, — сказал белорусский лидер.

Путин в ответ рассказал о памятнике жертвам Гражданской войны, к которому он в Севастополе возложил цветы по случаю Дня народного единства, и заверил, что всегда будет рад видеть здесь Лукашенко, передает РИА Новости.

4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Документ утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.