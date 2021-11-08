Ученые нашли ген, который связан с болезнью Альцгеймера

болезнь Альцгеймера

Ученые из Массачусетского технологического института выявили ген, который отвечает за развитие болезни Альцгеймера. Они пришли к выводу, что именно умственные занятия могут стимулировать в мозге активность гена MEF2.

При помощи эксперимента ученые решили сравнить активность данного гена. Результаты тысячи испытуемых показали, что активность этого гена выше у тех людей, что вели достаточно интеллектуальную жизнь.

Кроме этого, исследование было проведено и на мышах. Выяснялось, что у животных, которые находились в своих клетках с развивающими игрушками, активность данного гена становилась больше, чем у тех, кто просто проводил свое время в пустой клетке, пишет сайт Science Translational Medicine.

Ученые отмечают, что если ген MEF2 искусственно стимулируется, то опасные и токсичные накопления белков, что способствуют развитию болезни Альцгеймера и деменции, формируются менее активно. Другими словами — MEF2 подавляет опасные соединения, что вызывают гибель нейронов.

В конце октября «Вечерняя Москва» писала, что насыщенная жирами и трансжирами еда способна приблизить возникновение деменции. Например, употребление жирной молочной продукции неизбежно приведет к образованию заболеваний. К числу таких товаров относятся сливочное масло, сало, шоколад, пальмовое и кокосовое масла.