В Москве пройдет чемпионат предпринимательских идей для школьников

Набор письменных принадлежностей советского школьника 1930–1940-х годов. В него входят две перьевые ручки, две чернильницы, чернильный порошок и тетрадь / Фото: Игорь Ивандиков / Вечерняя Москва

В Москве начинается чемпионат предпринимательских идей Business Skills. В нем будут принимать участие школьники из 7-11-х классов и студенты колледжей. Чтобы подростки смогли поучаствовать в турнире, их преподаватель должен зарегистрировать их на сайте состязания.

Основной целью чемпионата является проверка предпринимательских навыков среди московских школьников. Участники соревнования разработают собственные проекты, поработают над решением реальных кейсов, а также научатся работать в команде.

— На мой взгляд, чемпионат также помогает формировать верные ориентиры тем, что ставит задачу создать не только коммерческие, но и социальные проекты, полезные городу, его жителям, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Победители и призеры будут выбраны в рамках пяти номинаций: «Лучшая предпринимательская идея», «Лучшая бизнес-модель», «Лучший бизнес-план», «Лучший маркетинг-план» и «Лучший социальный проект».

Первый этап соревнования будут проходить с 15 ноября по 10 января. На данном этапе участники пройдут онлайн-тест по основам предпринимательства, а также решат бизнес-кейсы.

Те, кто покажет в первом этапе наилучший результат, попадут в следующий тур. Он будет проходить с 17 января по 28 февраля. В рамках него студенты будут работать в командах и разработают собственные стартапы.

В рамках третьего этапе команды должны будут публично защитить свои идеи. Этот тур будет проходить с 28 марта по 15 апреля.

Чемпионат Business Skills проводится в Москве уже в восьмой раз, подытожили на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, для школьников столицы начинается онлайн-турнир по триатлону лидерских навыков Soft Skills — 2035. В нем смогут принять участие ученики 8–11-х классов. Чемпионат будет проходить в три этапа. На первом, который продлится до 31 декабря, школьники будут решать реальные кейсы от работодателей. Они продемонстрируют свои навыки работы с информацией, а также будут формулировать и аргументировать собственные тезисы.