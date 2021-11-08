Памятник Муслиму Магомаеву в Москве ожидает раставрация

Фото: lookatme.ru

Памятник Муслиму Магомаеву в центре столицы ожидает ремонт. В настоящее время реставраторы составляют полный список необходимых процедур. Работы планируется провести в 2022-2023 годах.

Монумент располагается в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами. В год установления скульптуры — 10 лет назад — сквер не имел собственного названия, однако теперь он называется в честь Магомаева.

За прошедшие с момента установки годы на поверхности памятника появились дефекты и загрязнения, теперь специалистам предстоит устранить их и отремонтировать налет на бронзовой поверхности.

Памятник был создан скульптором Александром Рукавишниковым и архитекторами Игорем и Данке Воскресенскими. Монумент выполнен из бронзы и располагается на постаменте из габбро-диабаза. На лицевой стороне скульптуры виднеется надпись: «Муслим Магомаев».

Площадка вокруг памятника напоминает рояль.

По итогам работ монумент покроют защитным составом, который убережет объект от последующих осадков.

Ограждения монумента приведут в порядок и тщательно отмоют, а надписи на памятнике ожидает восстановительная тонировка, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно в столице появился памятник Герою Советского Союза Надежде Троян, которая была разведчицей. Инициативу установить монумент проявило Российское историческое общество. Отмечается, что открытие памятника приурочено к столетию со дня рождения разведчицы. Над созданием монумента работал коллектив во главе со скульптором Салаватом Щербаковым. Бюст разместили у школы № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян по адресу Хорошевское шоссе, дом 21