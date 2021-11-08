Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 32 процента

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Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился за 2021 год на 32 процента до 20,13 миллиарда долларов. Лидером поставок является промышленная продукция. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, на долю города приходится в настоящее время 16,6 процента от всего экспорта России.

— В денежном выражении промышленный экспорт за восемь месяцев 2021 года составил 17,77 миллиарда долларов, а экспорт агропромышленного комплекса — 2,36 миллиарда долларов, — добавил заммэра.

Он отметил, что столичную продукцию закупают в 180 странах мира. Основными импортерами являются Казахстан, США, Белоруссия и ФРГ. На них приходится свыше 35 процентов от всех поставок Москвы.

Так, например, объем несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан в 2021 году составил 2,07 миллиарда долларов, а в США — 1,86 миллиарда.

По данным центра поддержки и развития экспорта «Моспром», в экспорте агропромышленного комплекса самыми перспективными являются поставки продукции из шоколада, сыры и клисломолочные продукты, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, объем экспорта высокотехнологичных товаров столицы за семь месяцев 2021 года составил почти 16 миллиардов рублей. Этот показатель на 14,3 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 4 ноября. Она отметила, что доля города на рынке российского экспорта высокотехнологичной продукции составляет более 27 процентов.