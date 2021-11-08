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Метеорологическая зима придет в столичный регион 15 ноября

Полина Долганова

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Метеорологическая зима придет в столичный регион 15 ноября
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Метеорологическая зима ожидается в Москве и области с понедельника, 15 ноября. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщили в центре погоды «Фобос».

Отмечается, что 15 ноября в столице и в Подмосковье будет снегопад. Похолодание составит до минус пяти градусов. Снежный покров достигнет в Москве около 2–3 сантиметров, а в области — до 3–8 сантиметров.

В центре погоды «Фобос» уточнили, что зима наступит с опозданием в пять дней. Кроме того, в течение недели — с 8 по 14 ноября — в столичном регионе ожидаются резкие скачки давления, что окажет негативное влияние на состояние горожан, которые зависимы от погоды, передает агентство городских новостей «Москва».

В Москве и Подмосковье в понедельник, 8 ноября, ожидается облачная погода. Также возможен дождь. Температура воздуха в этот день не будет превышать семи градусов тепла. В столице днем столбики термометров покажут от пяти до семи градусов тепла, а ночь температура может опуститься до нуля градусов. На территории Московской области днем воздух может прогреться от плюс трех до плюс восьми градусов. Ночью возможны заморозки — прогнозируется минус один градус.

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