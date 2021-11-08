Синоптики рассказали москвичам о погоде 8 ноября

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве и Подмосковье в понедельник, 8 ноября, ожидается облачная погода. Также возможен дождь. Температура воздуха в этот день не будет превышать семи градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем столбики термометров покажут от пяти до семи градусов тепла, а ночь температура может опуститься до нуля градусов.

На территории Московской области днем воздух может прогреться от плюс трех до плюс восьми градусов. Ночью возможны заморозки — прогнозируется минус один градус.

В этот день жителей столичного региона ожидает южный ветер с переходом на юго-западное направление. Его скорость составит 6–11 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление в понедельник, 8 ноября, составит 738 миллиметров ртутного столба.

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что в регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 9 ноября из-за сильных порывов ветра. Предупреждение будет действовать до 00:00 вторника по местному времени.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказала, что на второй неделе ноября температура воздуха в Москве будет снижаться. Возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололедица на дорогах, однако установления снежного покрова пока не ожидается.