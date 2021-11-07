«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 9 ноября

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили, что в регионе продлили «желтый» уровень погодной опасности до 9 ноября из-за сильных порывов ветра. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в воскресенье, 7 ноября.

Предупреждение будет действовать до 00:00 вторника по местному времени.

— Погода потенциально опасна: ветер с порывами до 15–17 метров в секунду, — говорится в сообщении.

До этого метеорологи заявили, что «желтый» уровень сохранится в столице и области до 8 ноября.

Также в воскресенье, 7 ноября, стало известно, что резкие перепады атмосферного давления ожидаются в Москве до 10 ноября.

Так, например, в понедельник в городе будет действовать западный циклон, из-за чего давление понизится до 737 миллиметров ртутного столба, что на 12 единиц ниже климатической нормы. А в среду этот же показатель составит 763 миллиметра ртутного столба, что более чем на 10 единиц выше нормального.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с корреспондентом «ВМ» рассказала, что на второй неделе ноября температура воздуха в Москве будет снижаться. Возможны осадки в виде дождя и снега, а также гололедица на дорогах, однако установления снежного покрова пока не ожидается.