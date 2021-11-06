«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе до 8 ноября

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Московском регионе до понедельника, 8 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Погода потенциально опасна: ветер с порывами до 15-17 метров в секунду. Период предупреждения в Москве — до 12:00 8 ноября, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение будет действовать и в Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра.

4 ноября в Гидрометцентре сообщили, что «желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве с пятницы, 5 ноября, из-за сильного ветра. Порывы ветра в грядущие дни будут достигать в городе 17 метров в секунду.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что днем во вторник, 9 ноября, в Москве ожидается похолодание до нуля градусов. Также в столице в этот день ожидаются мокрый снег и дождь.

Кроме этого, он добавил, что перед похолоданием москвичей порадуют очень теплые четверг и пятница, когда воздух будет прогреваться до 12–13 градусов выше нуля. Выходные также обещают быть довольно теплыми: прогнозируется до семи-девяти градусов тепла в субботу и до плюс трех-восьми градусов в воскресенье.