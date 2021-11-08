Около 75 процентов россиян поддерживают проведение переписи населения

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Три четверти граждан РФ поддерживают необходимость проведения Всероссийской переписи населения. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), предоставленного медиаофисом переписи.

— 75 процентов респондентов считают, что перепись проводить «скорее нужно». Это больше, чем в аналогичном опросе ФОМ, посвященном Всероссийской переписи населения. С точкой зрения, что участие в переписи — долг каждого, сейчас согласны большинство опрошенных в каждой возрастной категории, в том числе 18–30 лет (47 процентов согласны, 11 процентов затруднились ответить), — передает данные опроса ТАСС.

Дождаться переписчика дома выбирают 36 процентов опрошенных, 27 процентов высказались за самостоятельную перепись с помощью интернета, а девяти процентам удобнее дойти до переписного участка. Больше всего такой вариант выбрали пожилые люди (13 процентов). Также россияне в возрасте за 60 лет предпочитают дожидаться переписчика дома (53 процента). Онлайн-запись выбирают люди 18–30 лет (48 процентов) и от 31 до 45 лет (39 процентов).

При этом всего 46 процентов опрошенных высказались за дистанционное проведение переписи, а 32 процента поддержали смешанный формат, при котором есть несколько вариантов ее проведения.

Отвечали и на открытый вопрос на тему цели проведения переписи. Отмечается, что 58 процентов респондентов считают, что для «выяснения численности и структуры населения, демографической статистики». Остальные высказывали следующие варианты — для планирования, прогнозирования, принятия решений на основе полученных данных; для выяснения положения дел в стране, проблем населения; для улучшения жизни людей.

В опросе участвовали более 1,5 тысячи человек из 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ. Он проводился среди россиян старше 18 лет.

Во вторник, 2 ноября, заместитель руководителя Росстата Павел Смелов рассказал, что во Всероссийской переписи населения приняли участие около 90 миллионов россиян, что составляет более 63 процентов населения страны. В Росстате приняли решение продлить Всероссийскую перепись населения на портале госуслуг до 14 ноября. Это произошло из-за прироста российских граждан, переписавшихся в онлайн-формате. Ранее перепись должна была завершиться 8 ноября.

Перепись стартовала 15 октября. Впервые в ней можно принять участие дистанционно.

Россияне могут сами заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных участках. Проводить обход домов граждан будут почти 320 тысяч переписчиков.